Дело против судьи Вовка отменено как незаконное. Два года назад

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Постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины от 23 февраля 2010 года оставлено в силе постановление Голосеевского районного суда г. Киева двухлетней давности (от 16 июля 2009 года) об отмене как незаконного постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Вовка, сообщило «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

Напомним, сегодня во время судебного заседания, где рассматривается уголовное дело по обвинению Юрия Луценко, один из его защитников поднял вопрос об отводе судьи Сергея Вовка в связи с наличием в отношении него уголовного дела.

Сегодня же пресс-служба народного депутата Геннадия Москаля распространила копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Сергея Вовка.

Как следует из документа, в 2009 году против Вовка было возбуждено два уголовных дела, оба — по фактам вынесения заведомо неправосудных решений в сентябре и декабре 2007 года, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Эти уголовные дела были объединены в одно.