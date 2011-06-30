Пенсионная реформа: британские учителя и госслужащие против!

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Многотысячные манифестации на улицах крупнейших городов, закрытые школы, суды и госучреждения – до 750 тысяч британских бюджетников принимают участие в суточной забастовке против пенсионной реформы правительства, сообщает Euronews.

Пассажиров международных аэропортов ждут длинные очереди на паспортном контроле: до 70% сотрудников иммиграционной службы присоединились к стачке. Её организаторы – крупнейшие профсоюзы преподавателей и госслужащих.

«Мы в гневе, потому что те, кто втравил нас в это, сами не пострадают от пенсионной реформы. Основной удар придётся на нас: тех, кто работает на благо общества, и с этим мы не можем примириться», – говорит один из бастующих учителей.

Для британских учителей это первая забастовка за 127 лет. 85% школ в Великобритании сегодня либо закрыты, либо работают с перебоями.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал забастовку «безответственной». Лидер лейбористской оппозиции Эд Милибэнд также выразил сомнения в её необходимости:

«Проводить забастовку в то время, как правительство ведёт переговоры с профсоюзами – неверный шаг. Родители и прочие сограждане разочарованы действиями как той, так и другой стороны: правительство ведёт себя весьма необдуманно и провокационно. После сегодняшней акции обе стороны должны оставить риторику, вернуться за стол переговоров и сделать всё, чтобы подобное не повторилось».

Главный профсоюз госслужащих UNISON участие в забастовке не принимает, ожидая результатов переговоров. Акцию тем не менее поддержали другие объединения бюджетников, которых уже затронули сокращения зарплат и рабочих мест.