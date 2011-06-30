Пшонка не увидел притеснения СМИ

Генпрокуратура установила лишь несколько фактов совершения в отношении представителей СМИ неправомерных действий в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в письме Генпрокурора Виктора Пшонки Президенту Виктору Януковичу, сообщает пресс-служба Президента.

В письме Пшонка сообщил о первых результатах выполнения поручения по поводу изучения ситуации по обеспечению свободы слова и информационной деятельности в государстве по обращениям главного редактора «Украинской правды» Алены Притулы и главы Национального союза журналистов Игоря Лубченко.

Генпрокурор отмечает, что сейчас работает рабочая группа в составе представителей центрального аппарата Генпрокуратуры, МВД, СБУ, ГНАУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Рабочей группой тщательно проверяется каждый из 86 приведенных в обращениях фактов», - отмечает он.

По словам Пшонки, органы прокуратуры и внутренних дел приняли 27 процессуальных решений, в том числе возбуждено 12 уголовных дел и вынесено 15 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Проверками установлено лишь несколько фактов совершения в отношении представителей СМИ неправомерных действий в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Так, по ст.171 УК Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста) возбуждено 4 уголовных дела, из которых одно рассмотрено судом, по других продолжается досудебное следствие», - говорится в письме.