Украина начала промышленную добычу урана

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые Воды, Днепропетровская область) начало промышленную добычу урановой руды на Новоконстантиновском месторождении (Кировоградская область). Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, промышленная добыча была начата в июне. Представитель ВостГОКа подтвердил агентству эту информацию, уточнив, что промышленная разработка была начата 26 июня.

В 2008 году на Новоконстантиновском месторождении была начата попутная добыча урановой руды. Как сообщало агентство, комбинат планирует произвести из добытой в 2011 на месторождении руды около 170 тонн уранового концентрата.

В целом ВостГОК планирует в 2011 году увеличить производство концентрата природного урана на 20-25% до более 1 тыс. тонн. ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Предприятие производит 3,3% урана от мирового производства.