Путин умоется после выборов

Один из делегатов межрегионального съезда "Единой России" спросил у премьер-министра РФ о первых действиях после президентских выборов.



"Пойду умываться. И в гигиеническом, и в политическом смысле. После всех кампаний, которые нам предстоит провести, думаю, можно будет заняться гигиеной", - ответил Путин.



Отметим, что ни Путин, ни Медведев до сих пор не сообщили ничего конкретного относительно своих планов на президентские выборы, напоминает РБК.

"Ни я, ни Дмитрий Анатольевич Медведев не исключаем, что каждый из нас может пойти на выборы", - сказал премьер.



О своем возможном участии в президентских выборах заявлял и Д.Медведев. По словам главы государства, решение об этом будет принято в ближайшее время.



В то же время президент в интервью газете Financial Times по итогам Петербургского экономического форума заявил, что отвергает возможность своего участия в президентских выборах одновременно с В.Путиным. По мнению президента, сценарий, по которому и он, и В.Путин могли бы одновременно баллотироваться в президенты, является не самым лучшим для страны.