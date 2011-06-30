В Одессе отпраздновали день рождения Шухевича

Автопробегом Одесса-Ильичевск отметили в Одессе 104-ю годовщину со дня рождения генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича.

Как сообщает УНИАН, большая колонна автомобилей под государственными и красно-черными флагами Всеукраинского объединения «Свобода» стартовала от Пересыпского моста Одессы и прошла по главным улицами до города-спутника Ильичевска.



Лидер облорганизации «Свободы» Павел Кириленко напомнил, что «командующий УПА Р.Шухевич дважды бывал в Одессе, и мы, одесситы, должны гордиться этим фактом. Генерал, армия которого до 60-х годов не прекращала борьбу против московско-большевистской чумы, заслуживает того, чтобы его достойно чтили его память потомки и продолжатели его дела».