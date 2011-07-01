Польша сегодня начнет руководить Евросоюзом

Сегодня Польша займет должность нового председателя Европейского Союза. Председательство Польши в ЕС продлится полгода - до 31 декабря 2011 года. Его приоритетами станут евроинтеграция, программа «Восточное партнерство», экономический рост, энергетическая безопасность Европы и реформирования бюджетной системы ЕС, сообщает УНН.

На пятницу в польской столице запланированы мероприятия с участием польских и европейских политиков. В парламенте состоится совместное заседание Сейма и Сената Польши. Перед собравшимися выступят спикер Сейма Гжегож Схетина, маршал Сената Богдан Борусевич и президент Польши Бронислав Коморовский.

Позднее в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан торжественно передаст польскому премьеру председательствование в ЕС. Далее запланированы встречи с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, которые прибудут в Варшаву.

Вечером в пятницу в Большом Театре состоится торжественный концерт, посвященный началу председательствования Польши.

Кроме этого, 1 июля в течение всего дня в Варшаве и других польских городах состоятся народные гуляния, запланированные музыкальные и театральные мерприятия.