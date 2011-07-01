В сенате США заблокированы дебаты по соглашениям о присоединении России к ВТО

В американском сенате заблокировано начало дебатов по соглашениям о свободной торговле, с которыми увязано присоединение России к ВТО. Обсуждение соглашений с Колумбией, Панамой и Кореей, намеченное на четверг, не состоялось, так как на заседание не явились республиканцы, сообщает «ИТАР-ТАСС».

Правительство США неоднократно заявляло о том, что упомянутые договорённости входят в его внешнеполитическую повестку на этот год наряду с отменой поправки Джексона-Вэника в отношение России. Администрация при этом не поясняет, каким именно образом она хотела бы совместить рассмотрение данного блока вопросов. Однако Белый дом требует, чтобы Конгресс предоставил России постоянный статус нормального торгового партнёра в этом году, ещё до того, как она официально вступит в ВТО. Как дальше будут развиваться события, пока не ясно.