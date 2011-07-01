Тимошенко - «Жалко – нет, немножечко не жалко» - Веллер

Юлия Тимошенко восхитительная женщина. Маленькая, хрупкая, с приделанной косой на крашеной блондинке, которая среди этих тупых мужланов, вот, просто вызывает уважение ко всей прекрасной половине человечества, так ответил на вопрос в эфире радио «Эхо Москвы» жалко ли вам Тимошенко, писатель Михаил Веллер.

«Жалко – нет, немножечко не жалко. Во-первых, потому что денег там много и нищета ей не грозит. Во-вторых, потому что, я думаю, раньше или позже она, все-таки, им всем еще покажет. Она умнее, чем они, и она сильнее, чем они. Ну, иногда немножко зарывается, может быть».

И то, что ей инкриминируется, должно быть разбросано на всех. То, что она заключила вот эти соглашения с Россией. Считают деньги, которые Украина потеряла на тех договоренностях, которые заключала в бытность свою на руководящих должностях Тимошенко.

«Если мы посчитаем все деньги, которые потеряли все постсоветские государства на договорах своих лидеров, то это будет такая сумма, что мы можем купить Америку и заставить американцев работать на нас».