Хорватия станет 28-м членом Евросоюза в следующем году

Хорватия завершила переговоры о вступлении в ЕС, что позволит ей стать членом сообщества с 1 июля 2013 года. Вице-премьер Хорватии Гордан Яндрокович на состоявшейся в Брюсселе министерской конференции поставил свою подпись под последними 4 из 35 «глав» переговорного процесса, который был начат в 2005 году. Эти переговоры были направлены на гармонизацию национального законодательства с нормами ЕС по 35 разделам, включая юстицию, права человека, валютно-финансовую политику, энергетику, транспорт, аграрный сектор, рыболовство образование и прочее, сообщает "ИТАР-ТАСС".

«Этот исторический день окончательно определил европейскую судьбу Хорватии», - заявил премьер.

До конца года институты ЕС подготовят текст соглашения о вступления и переведут его на 23 официальных языка ЕС. Оно будет подписано всеми главами государств Евросоюза на декабрьском саммите в Брюсселе, после чего странам ЕС в течение полутора лет предстоит ратифицировать этот документ.

В течение всего этого времени Хорватия будет оставаться под пристальным мониторингом Евросоюза, который будет отслеживать ее успехи в плане борьбы с коррупцией, эффективность во взаимодействии с Гаагским трибуналом в рамках расследования военных преступлений периода балканских войн и преследования ответственных за них лиц. Между странами ЕС пока нет полного согласия, насколько строгой должна быть система мониторинга. Так, родина Гаагского трибунала - Нидерланды считают, что в случае неэффективного выполнения требований ЕС дата окончательного приема Хорватии должна быть отсрочена. Большинство государств сообщества с этим подходом не согласны и настаивают, что мониторинг должен носить исключительно консультативный характер, при котором институты ЕС будут лишь помогать Хорватии «устранять недочеты», без всяких карательных элементов.

Принципиальное решение о готовности Хорватии перейти в финальную стадию процесса приема в ЕС, было принято на саммите сообщества в Брюсселе 24 июня.