В таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана снимают внутренний контроль

В таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана с сегодняшнего дня полностью снимается внутренний контроль.

Теперь таможенники трех стран будут обмениваться между собой основными сведениями о товарах, оформляемых на их территории. Таможенный контроль будет осуществляться только на внешних границах союза, сообщает радио «Свобода».

Договор о формировании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана был подписан в октябре 2007 года. Затем был разработан общий Таможенный кодекс, который вступил в силу в июле прошлого года.