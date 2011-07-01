Германия придаст «немецкий акцент» в деятельности Совета Безопасности ООН

С 1 июля Германия на один месяц возглавила Совета Безопасности ООН. В течение этого срока заседания главного постояннодействующего политического органа международной организации будет вести постоянный представитель ФРГ при ООН Петер Виттиг (Peter Wittig), передает «Немецкая волна»

Главной темой деятельности Германии во главе Совбеза станет возможность признания Организацией Объединенных Наций независимости Южного Судана и вступления нового государства в ООН. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совбеза 13 июля, которое проведет министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle). Глава немецкого МИДа намерен также использовать немецкое руководство высшим органом ООН, чтобы осудить эскалацию насилия в Сирии.

В ходе председательства Германия намерена уделять особое внимание решению Совбезом ООН целого ряда гуманитарных проблем. В частности, речь пойдет о защите мирного населения, прежде всего детей, в условиях вооруженных конфликтов. В середине июля Совет Безопасности планирует принять резолюцию по этому вопросу. В этот же период планируется также рассмотреть вопрос о том, как влияет изменение климата на мир на планете.