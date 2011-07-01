Генсек ООН приветствовал расследование подавления акций протеста в Бахрейне

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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал сегодня решение властей Бахрейна инициировать расследование насилия при подавлении акций протеста, которые демократически настроенные активисты проводили в столице страны весной этого года, сообщает радио «Свобода».

Пан Ги Мун, однако, отметил, что назначенная накануне комиссия из пяти человек должна иметь возможность производить независимое расследование в полном соответствии с международными нормами.

Комиссия должна представить результаты расследования к 30 октября.

По официальным данным, при подавлении акций протеста в феврале-марте 2011 года в Бахрейне погибли 24 человека.