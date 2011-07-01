Сегодня в Украине вступает в силу антикоррупционный закон

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С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу закон «Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», сообщает РБК.

Отметим, ст.12 (Финансовый контроль) вступит в силу с 1 января 2012 г.

По словам Президента Украины Виктора Януковича, антикоррупционный закон предусматривает эффективные правовые механизмы предотвращения, выявления, пресечения и расследования коррупционных правонарушений как в публичной, так и в частной сферах.

В законе существенно расширен круг лиц, являющихся субъектами ответственности за коррупционные правонарушения. Среди них, в частности, и верхушка власти - Президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады, генеральный прокурор - и руководители других центральных органов исполнительной власти. Этот закон также позволяет выявлять коррупцию в сфере предоставления публичных услуг, в частности в деятельности аудиторов, оценщиков, нотариусов и др.

В законе также вводится обязанность государственных служащих декларировать не только свои доходы, но и близких лиц. Новым законом Президент Украины уполномочен определять антикоррупционную стратегию. Эта стратегия должна стать основным программным документом государственной антикоррупционной политики и инструментом внедрения закона.

Напомним, 2 июня Янукович подписал закон № 3334-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования организационно-правовых основ борьбы с преступностью и коррупцией», которым устранены несогласованности в тексте принятого антикоррупционного закона.

Согласно уточнениями к закону, в декларацию о доходах отдельно вноситься сведения о расходах на имущество, находящееся в частной собственности, и на имущество, находящееся в аренде. За отчетный год также декларируются единовременные затраты, если они равны или превышают 150 тыс. грн.

фото: president.gov.ua