Янукович хочет забрать у ЧФ РФ немного земли

Украина и Россия начали переговоры о возможности передачи Опукскому заповеднику 880 гектаров земель, на которых расположены объекты 31-го Испытательного центра Черноморского флота России (полигон «Опук»), сообщает Би-Би-Си со ссылкой на пресс-службу ЧФ РФ.

Однако о ходе этих переговоров и об их предварительных результатах там говорить отказались.

Идею о необходимости передачи арендованной российским флотом земли заповеднику недавно, во время своего рабочего визита в Крым, выразил Президент Украины Виктор Янукович.

Он дал поручение до 1 сентября рассмотреть этот вопрос в рамках работы межгосударственной Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России и его пребывания на территории Украины.

Известный севастопольский эксперт, директор аналитического центра «Номос» Сергей Кулик считает, что Россия, скорее всего, не откажется от земель в пользу заповедника.

«До сих пор не проведена инвентаризация земель .... Вернее она проведена, только Россия не подписывает акты инвентаризации. А без инвентаризации, какая может быть передача хоть каких участков? Россия будет опираться на это, ибо речь идет не только о полигоне «Опук», там по всем объектах образовалось много земель, которыми Россия не пользуется по прямому назначению. У российской стороны нет никакого желания передавать эти земли обратно Украины. Я думаю, что это будут очень длительные и безрезультатные переговоры» - говорит Сергей Кулик.

Опукский природный заповедник, находящийся на юге Керченского полуострова, был основан в 1998 году. Его площадь составляет 1592 гектара.

На этом полигоне протяжении десятилетий проводились военные учения, в частности, на которых отрабатывались высадка морской пехоты с десантных кораблей.

Ранее в Севастополе между украинской и российской сторонами велись переговоры о передаче части военных причалов для нужд Севастополя.

фото: cripo.com.ua