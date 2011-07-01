Обаму озадачили проблемами Беларуси

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Вашингтонский Центр европейского политического анализа и американская правозащитная организация «Фридом Хаус» направили письмо президенту Обаме с призывом оказать решительное давление на белорусский режим с целью освободить политических заключенных и катализировать демократические процессы, сообщает радио «Свобода».

В обращении к Бараку Обаме, подписанном рядом видных экспертов двух независимых организаций, говорится, что в условиях сокрушительного финансового кризиса в Белоруссии, вызванного расточительными государственными расходами и безрассудной экономической политикой правительства, президент Александр Лукашенко пригрозил закрыть границы и жестко расправиться с активистами, организующими протесты через интернет. Он обрушил репрессии на оппозиционеров, деятелей гражданского общества и журналистов. Многие из них приговорены к длительным тюремным заключениям.

Авторы письма считают, что необходимо усилить экономические санкции США и Европы против правительства Лукашенко, блокировать помощь ему со стороны международных финансовых институтов, оказать материально-техническую поддержку внутренним оппонентам.

В то же время, президент вашингтонского аналитического центра «Джеймстаунский фонд» Глен Говард считает, что продолжение попыток Соединенных Штатов изолировать Беларусь было бы контрпродуктивным.

«Степень ужесточения нашей позиции в отношении Лукашенко должна быть тщательно взвешена. Лучше всего взять тайм-аут и дать белорусскому руководству время прореагировать на последние события. К тому же есть сообщения о том, что Лукашенко, вероятно, скоро освободит политзаключенных. Добавлю, что Белоруссия стратегически важна для США и НАТО как часть северного маршрута поставок товаров и снаряжения для американских военнослужащих в Афганистан. Лукашенко продолжает сотрудничать с США в этой сфере. Не все однозначно и во внутренней политике его правительства», - подчеркнул Говард.

По его словам, в белорусском руководстве есть силы, которые поддерживают диалог с Западом, им надо дать шанс самим добиться освобождения политзаключенных. Поэтому призыв коллег из Центра европейского политического анализа и из Freedom House ужесточить санкции сегодня, на мой взгляд, не поможет Белоруссии. Напротив, заставит ее дрейфовать в орбиту влияния России, руководство которой не настаивает на том, чтобы Лукашенко прекратил преследовать оппозицию.

Сейчас Западу следует проявить к происходящему в Белоруссии больше терпения, как он это делает в отношении соседней с нею России, - заявил Глен Говард.