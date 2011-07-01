На время проведения Евро-2012 безвизовый режим Украины с ЕС вводится не будет

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Посол Польши в Украине Хенрик Литвин в интервью изданию «Коммерсант-Украина» заявил, что на время проведения финальной части чемпионата Евро-2012 безвизовый режим Украины с Европейским союзом не будет вводится.

«На сегодня о безвизовом режиме на период чемпионата речь не идет. Мы ведем переговоры об упрощении технических процедур. Мы готовим такие процедуры, благодаря которым большое количество болельщиков сможет пересекать границу без особых проблем», - отметил посол.

По его словам, поскольку матчи спланированы так, что сборная Украины играет в Украине, а сборная Польши - в Польше, то массовое перемещение болельщиков из Украины в Польшу возможно только начиная с полуфиналов. «Не следует забывать, как UEFA ведет продажу билетов. Мы точно будем знать, кто поедет в Польшу, и как много людей намерены это сделать, поскольку билеты именные», - заявил Литвин.