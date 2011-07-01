Ради прекращения войны мы ведем переговоры с «дьяволом» - дочь Каддафи

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Дочь ливийского лидера Муаммара Каддафи Аиша в интервью французскому телевидению подтвердила, что правительство страны ведет переговоры с мятежниками из Бенгази, сообщает РБК

По ее словам, контакты установлены для того, чтобы перестать проливать кровь ливийцев. «Ради этого мы готовы разговаривать даже с дьяволом - с вооруженными мятежниками», - заявила она.

35-летняя Аиша отвергла предположения, что ее отец может покинуть Ливию: «Уехать, уехать... А куда ему уезжать? Это его страна, его земля, его народ. Да вы просто не можете понять, что мой отец – символ Ливии».

Также дочь М.Каддафи подвергла резкой критике президента Франции Николя Саркози, ставшего одним из инициаторов военной операции НАТО.

«Я обращаюсь к матерям и женам французских пилотов, которые бомбят наши города. Ваши мужья не защищают мирное население. Они убивают детей, чтобы порадовать Н.Саркози, который уверен, что чем больше людей он убьет, тем больше голосов получит на выборах», - сказала она.

Напомним, в начале июня Аиша Каддафи подала в суд на НАТО за убийство четырех членов своей семьи во время налета на Триполи. В иске говорится, что пилоты совершили военное преступление, атаковав гражданский объект.

фото: online812.ru