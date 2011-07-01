Ющенко: Янукович и Тимошенко - самые успешные проекты Кремля

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Экс-президент Виктор Ющенко 30 июня на пресс-конференции во Львове сказал, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий Президент Виктор Янукович представляют угрозу одного порядка, сообщает «Левый берег».

«Если вы думаете, что при Тимошенко вы пожинали бы другие плоды, вы глубоко ошибаетесь», - сказал Ющенко.

При этом он добавил, что не хочет переходить на личности, потому что это «низко» и «выглядит дешево».

«На самом деле это, возможно, самые успешные два кремлевских красивых проекта, которых нация, я думаю, и наполовину не прочитала», - заявил экс-президент.

По его мнению, результаты последних президентских выборов не являются свидетельством того, что Янукович и коммунисты были сильнее демократического блока.

Просто демократический блок был фатально разъединен.

«Демократический блок начал колоться в день инаугурации президента Ющенко, когда на Майдан охрана Юлии Владимировны Тимошенко на руках ее заносила и одна часть площади кричала «Юля!», - заявил Ющенко.

фото: zik.ua