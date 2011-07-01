Украина присоединилась к военной инициативе ЕС

{1-}

Рота морской пехоты ВМС Украины в Феодосии с 1 июля заступила на полугодовую оперативное дежурство в составе многонациональной тактической группы Евросоюза HELBROC.

Это первый случай, когда штатное подразделение вооруженных сил страны-партнера ЕС временно входить в военную структуру Европейского союза для возможного совместного выполнения миротворческих задач, сообщает Би-би-си

Привлечение украинского подразделения в HELBROC осуществляется на основании соглашения между Украиной и Евросоюзом об участии Украины в операциях ЕС по урегулированию кризисов.

Украинский контингент будет выполнять задачи исключительно в интересах ЕС, оставаясь в полном подчинении своему национальному руководству. В случае возникновения кризисной ситуации и принятия соответствующих решений на международном и национальном уровнях силы и средства украинских военных будут направляться для участия в операции ЕС.

По словам капитан 1 ранга Андрей Рыженко, заместителя начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции, миротворческие задачи, предусмотренные соглашением и на которые согласилось руководство Украины, идентичны с задачами, которые выполняют украинские миротворцы в Косово.

«Для фактического применения украинского подразделения будет необходимо политическое решение, прежде всего решения Совета ЕС, которое по процедуре должно обратиться в украинский МИД, после чего это предложение будет рассматриваться Советом нацбезопасности и обороны Украины и выноситься на рассмотрение Верховной Рады. Страна оставляет право отказаться от участия в каких -либо операциях, если она не будет отвечать нашим национальным интересам. Но если это миротворческая операция, то я не вижу оснований для отказа от участия в ней», - сказал Андрей Рыженко.

По мнению представителя командования ВМС Андрея Рыженко, который несколько лет служил в ведущем командовании военной структуры НАТО - SHAPE (Монс, Бельгия), участие украинского военного подразделения в тактической группе Евросоюза - это пример прагматичного сотрудничества Украины как с ЕС, так и с НАТО, потому , как заметил офицер, «все тактические процедуры, используемые в военной структуре Евросоюза, являются абсолютно идентичными к подобным процедурам НАТО».

«Участие Украины в HELBROC - это конкретный вклад в международную безопасность и сигнал, что мы готовы поддерживать стабильность, которую гарантирует система коллективной безопасности ЕС», - добавил Андрей Рыженко.

фото: vu.mil.gov.ua