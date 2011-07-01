Низкие зарплаты грозят бюджетной сфере коллапсом

1 июля 2011, 11:27

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С 1 июля украинцы, получающие зарплату из казны (врачи, учителя, чиновники), станут получать новые повышенные оклады - вступил в силу закон об изменениях в госбюджет. Их оклады выросли в среднем на 1,5% (15-25 грн), а с учетом доплат за стаж работы, ее интенсивность и т.д. - на 50 грн. Низкие зарплаты бюджетников вызывают массовый отток кадров. Если ситуация не изменится, уже через год в бюджетной сфере не будет кому работать.

До конца года будет еще несколько повышений (в целом на 200 грн). Но все же повышение зарплат до конца года даже на несколько сот гривен - это мизер, с учетом низкого уровня зарплат, пишет «Сегодня».

Уже сейчас, как признаются в госструктурах, там идет массовый отток кадров. Причем по чисто денежным причинам: ведь в основном нет возможности брать взятки, а на зарплату прожить невозможно.

В ближайшее время положение может резко усугубиться. Во время кризиса бюджетники держались даже за низкие зарплаты - ведь другой работы не было - шли массовые сокращения в частных компаниях. Но сейчас экономика поднимается, и в частном секторе увеличиваются зарплаты и активно создаются новые рабочие места. Разрыв между доходами работников негосударственных структур и бюджетников сейчас уже выше, чем был до кризиса, и продолжает увеличиваться.

Уже через год нам обещают безвизовый режим с ЕС, и в Европу могут рвануть сотни тысяч гастарбайтеров из числа бывших бюджетников, отмечает издание.

Таким образом уже к концу следующего года ситуация в бюджетной сфере и в секторе госуправления будет близка к коллапсу из-за банального отсутствия кадров.

В правительстве обещают поднимать соцвыплаты, но о конкретных цифрах не говорят. «2011 год - пиковый по кредитным выплатам по внешним займам, это означает, что в 2012-м в бюджете высвободятся дополнительные средства, значительная часть которых пойдет на повышение зарплат в бюджетной сфере», - рассказал пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукъяненко.

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