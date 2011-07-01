Попеску: 300 голосов за второй государственный язык не наберется

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Народный депутат фракции Партии регионов Иван Попеску заявил: шансы, что этот состав Верховной Рады сможет набрать необходимое количество голосов, чтобы предоставить русскому языку статус второго государственного небольшие, сообщает УНН.

«Для того, чтобы предоставить русскому языку статус второго государственного, необходимо подать законопроект об изменениях в Конституцию и получить заключение Конституционного суда. За это также должны проголосовать сначала не менее 226 народных депутатов, а после решения КСУ должны проголосовать 300 депутатов», - сказал И. Попеску.

«Наберется ли 300 голосов, я пока не уверен. 226 (голосов - Ред.) будет для первого этапа, а 300 - это зависит от состава Верховной Рады», - подчеркнул парламентарий.