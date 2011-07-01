Саакашвили закроет все русские школы в Тбилиси

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По решению президента Грузии Михаила Саакашвили и Минобрнауки в Тбилиси с нового учебного года закрываются все русские школы и русские сектора в общих школах.

В то же время, пока непонятна ситуация в регионах, поскольку есть места компактного заселения негрузиноязычных, сообщает ТСН.

Что касается грузинских школ, то вместо третьего класса обучение русскому языку будет вестись с 7-го, всего два урока в неделю.

За этим последует сокращение штата учителей русского языка.

Ранее по инициативе Саакашвили английского языка в школах Грузии стали учить с 1-го класса.