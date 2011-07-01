Украина входит в пятерку лидеров по числу жалоб в Евросуд

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Украина занимает пятое место по количеству заявлений граждан в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил сегодня глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин в ходе международной конференции «Проблемы применения практики европейского суда по правам человека в правовой системе Украины», передает ЛИГАБизнесИнформ.

По словам Литвина, количество обращений украинских граждан в Европейский суд постоянно растет. Так, если в 1998 году таких заявлений было 214, в 1999 году – 431, то по состоянию на 30 апреля 2011 года заявлений уже 10 950.

«Мы уверенно занимаем пятое место по количеству заявлений в Европейский суд. От Польши, которая идет за нами, поступило на 3850 заявлений меньше. В то же время, у нас есть все шансы опередить Италию, от которой мы отстаем всего на 700 заявлений», - сказал он.

Вместе с тем, Литвин подчеркнул, что если считать количество заявлений на 10 тысяч населения, то Украина существенно опережает Италию и Турцию, которые занимают четвертое и второе места по общему количеству заявлений.

Кроме этого, Литвин сообщил, что за весь период, от поступления первого заявления до 31 декабря 2010 года в Европейский суд поступило 30 738 заявлений против Украины.