Москаль уже может и не быть свидетелем в деле Луценко

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Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Алексей Баганец считает незаконным решение Печерского суда Киева, который отказался допустить депутата Геннадия Москаля к защите Ю.Луценко, сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Я считаю, что суд незаконно отказал Луцеко в допуске Геннадия Москаля. Причем отказал по той причине, что якобы государственное обвинение в судебном заседании будет заявлять ходатайство о допросе Геннадия Москаля в качестве свидетеля по уголовному делу. Однако непонятно вот что: Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а при этом фамилия Москаля в списке свидетелей не значится”, - сказал А. Баганец.

Адвокат напомнил, что Г. Москаль уже выступал защитником Ю. Луценко. «Я обращался и к судье, и к государственным обвинителям и говорил: как на сегодняшний день можно ставить вопрос о допросе Москаля в качестве свидетеля по делу, если Москаль уже принимал участие в суде во время обжалования постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Луценко? То есть, суд его уже допускал к участию в деле в качестве защитника», - объяснил А. Баганец.

фото: nso.org.ua