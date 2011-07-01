Россия создаст собственную ПРО и не допустит НАТО к «красной кнопке»

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Постпред РФ при НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не намерена допускать военных Альянса на свои командные пункты в случае создания общей с альянсом системы ПРО, сообщают РИА "Новости".

«Так не бывает, чтобы кто-то кого-то допускал к этой виртуальной красной кнопке, о которой так любят рассуждать некоторые СМИ. Это невозможно», - сказал Рогозин.

«Мы не будем ставить ни под какой контроль нашу систему стратегических ядерных сил и систему воздушно-космической обороны. Они будут всегда находиться под российским суверенным национальным контролем», - отметил постпред.

Этот же принцип, по его словам, будет работать и в обратном направлении.

Рогозин также заявил, что Россия создаст свою систему ПРО независимо от того, что будут делать в этой сфере ее западные партнеры.

«Что касается нашей воздушно-космической обороны, нашей российской ПРО, то мы ее будем создавать независимо от того, что собираются строить американцы и НАТО. Эти вопросы никак не связаны», - отметил он.

Напомним, в начале июня министр обороны РФ Анатолий Сердюков предупредил, что в случае, если договориться с НАТО по проекту создания единой европейской ПРО не удастся, России придется развивать собственные наступательные ядерные силы.

фото: aif.ru