Погребинский: На Россию ориентируются менее образованные украинцы

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В Украине на Россию ориентируется только большинство менее образованных людей. Такое мнение во время видео-моста Киев-Москва высказал директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, говоря о проблемах в украинско-российских отношениях, сообщает UBR.

«Я помню, когда Ельцын сказал: «Проснулся – первым делом подумаю об Украине». Может, вся проблема в том, что олигархи и крупный капитал хотят в Европу? А вы подумайте… Почему элиты, не крупный капитал и вообще не капитал, более ориентированы на Европу, а не Россию? Что сделала Россия, чтобы изменить эту ситуацию? Ничего она не сделала. Я 15 лет об этом говорю. Нет общественных организаций, у нас нет ничего, что бы способствовало среди молодежи иной линии – линии не сугубо западной. Это результат бездействия российской стороны… очевидный. В украинской атмосфере власти общаются не только с олигархами, но и со средним классом, врачами, учителями, интеллигенцией. Все они ориентированные на Европу. А большинство менее образованных людей ориентированные на Россию», - считает политолог.

По его словам, это проблема, но при ее решении Россия должна учесть – украинская молодежь не понимает, почему они должны «великой стране».

«Есть проблема. Эта проблема в большей степени связана с тем мнением, что мы (РФ – ред.) великая страна, вы (Украина – ред.) по определению должны быть нашей. Если для кого-то это правильно в Украине, то для молодежи – это вообще непонятно. Для них лучше получить образование в Европе, нежели в Москве. Хотя в Москве они, может, могли бы получить лучшее образование. Ну… что я могу сказать? Работайте над собой», - подытожил М. Погребинский.