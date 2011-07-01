В деле Луценко 101 свидетель

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По делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко проходит 101 свидетель. Об этом сообщил адвокат Луценко Игорь Фомин, передает радио «Свобода».

Адвокат предположил, что в связи с таким большим числом свидетелей судебный процесс над политиком будет долгим.

Фомин также считает, что решение суда не допустить народного депутата Геннадия Москаля к защите Луценко незаконно. «Суд отвечает отказом, а это – незаконно», - сказал адвокат.

Напомним, Печерский районный суд города Киева в четверг, 30 июня, отказался приостановить судебный процесс и направить дело в отношении Луценко в Генпрокуратуру на дорасследование. Такое решение принял суд на соответствующее ходатайство экс-министра, обосновывая отказ отсутствием оснований.

фото: nso.org.ua