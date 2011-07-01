Состоялась встреча Президентов Украины и Армении

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Состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Армении Сержем Саргсяном в формате «с глазу на глаз», сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.

Президент Украины выразил надежду, что во время визита стороны обсудят актуальные вопросы украинско-армянских отношений. «Надеюсь, что наш разговор, который, как всегда, пройдет в духе взаимопонимания и дружбы, будет плодотворным, насыщенным, интересным и даст новый толчок нашим отношениям в торгово-экономической сфере, на международной арене», – сказал Янукович.

Со своей стороны Президент Армении поблагодарил своего украинского коллегу за приглашение посетить Украину с визитом. «Я Ваше приглашение принял с удовольствием, приехал с удовольствием», – сказал Президент Армении, добавив, что планирует обсудить широкий круг вопросов. «Мы серьезно заинтересованы в углублении наших отношений и в торгово-экономической, и в гуманитарной, и в других сферах», – отметил Саргсян.