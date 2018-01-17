"Плевок в погибших героев". Волонтер раскритиковал Раду за отказ признать "Л/ДНР" террористическими организациями

Отказ Верховной Рады признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями — это плевок в погибших героев, воевавших с коллаборантами, надругательство над памятью замученных украинских патриотов на оккупированной территории.

Постмайдановские маски сорваны, написал волонтер Юрий Касьянов на своей странице в Facebook.

"... предательство национальных интересов по-прежнему остается нормой политической жизни. Точно, как и сто лет назад, когда слабая, малодушная, изменническая Центральная Рада своей трусостью и слабостью сдала Украину большевикам", — считает активист.

Ранее Юрий Касьянов выразил мнение, что в Украине ограничение скорости движения до 50 км/ч на дорогах придумали скучающие в Раде бездельники, введение такой нормы с 2018 года не было сопряжено с внедрением средств контроля, поэтому "ездят, как черепахи, лишь немногочисленные трусы".