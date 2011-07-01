Нагорный Карабах должен реализовать свое право на самоопределение – Саргсян

{1-}

У проблемы Нагорного Карабаха нет иного решения, чем право на самоопределение», - заявляет Президент Армении Серж Саргсян, сообщает Интерфакс-Украина.

«Народ Нагорного Карабаха является международно признанным носителем права на самоопределение. Это право должно быть воплощено в жизнь, должно быть полноценно реализовано. У проблемы Нагорного Карабаха нет иного решения», - сказал он в пятницу в Киеве на совместной с Президентом Украины Виктором Януковичем пресс-конференции.

Саргсян сообщил, что в ходе переговоров со его украинским коллегой была отмечена ключевая роль минской группы ОБСЕ в урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, по словам армянского президента, безуспешные недавние переговоры в Казани не означают окончания переговорного процесса в целом. «По крайней мере, один шанс упущен... во всяком случае, до новой встречи мы этот шанс потеряли», - добавил он.

В то же время Саргсян сообщил, что президент России Дмитрий Медведев и сопредседатели минской группы подтвердили свое намерение продолжать наращивать свои усилия в переговорном процессе. «Вчера президент России мне по телефону сообщил, что уже направил свое видение в письменной форме, я думаю, что мы скоро получим, увидим, как дальше двигаться вперед», - отметил Президент Армении.

В свою очередь Янукович подчеркнул, что 2013 году Украина во время своего председательства в ОБСЕ приложит максимум усилий для успешности переговорного процесса. «Украина в 2013 году будет председательствовать в ОБСЕ, мы приложим максимум усилий, чтобы продвинуть этот переговорный процесс вперед», - отметил он.

фото: president.am