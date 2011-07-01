Огрызко: Мы будем частью демократического сообщества

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Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал о ближайших задачах, которые перед собой должна поставить Украина, и о преследовании оппозиции в нашей стране, сообщает газета «День».

Огрызко довольно радикально высказался по поводу отношений «Украина / Россия»: «Я бы назвал российско-украинские отношения неизменными. Еще предыдущая власть четко и ясно сказала: мы хотим иметь дружественные, равноправные отношения с Россией, которые базируются на нормах международного права. Этот подход не был воспринят. Нам вместо того начали навязывать концепции «братства», «стратегического партнерства», никаких особых отношений и тому подобный бред, которые в действительности в двусторонних отношениях существовать не могут».



Единственный путь, который заставит Россию изменить свое отношение к нашей стране с неоимперского на более вежливое - это евроинтеграция Украины. «По сути отношения могут быть равноправными, по моему глубокому убеждению, только в том случае, если Украина станет членом Европейского Союза и НАТО. Когда мы будем частью демократического сообщества, которое не позволит, чтобы с нами обращались так, как Москва ведет с Беларусью и другими постсоветскими странами», - сказал Огрызко.



Экс-министр также сказал несколько слов и по поводу оппозиции: «.. безусловно, нельзя преследовать оппозицию. И нельзя держать людей по полгода в СИЗО только потому, что кому то не нравится. Кроме того, должна быть ответственность за то, что высокопоставленный чиновник делает на своем посту».