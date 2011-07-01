Белорусы решили молчаливо сорвать выступление Лукашенко

{1-}

Белорусские активисты, которые борются с режимом молчаливыми акциями протеста, собираются сорвать выступление президента Александра Лукашенко в день независимости, сообщает «Украинская правда».

Об этом говорится на страничке группы «Революция через социальные сети» в одной из социальных сетей.

«Если вы устали от беспредела гражданина Лукашенко, выходите 3 июля на улицы города», - говорится в сообщении.

«Революция через социальные сети» предлагает стратегию проведения акции в три этапа.

Первым этапом с 11.30 до 13.00 у стелы «Минск — город-герой» пройдёт парад, и в это время Лукашенко будет говорить речь.

«Все кто против того, что происходит в стране - подходят максимально близко к трибуне (к месту, где разрешено находиться зрителям), насколько это возможно. И в тот момент, когда Лукашенко начинает говорить речь, те, кто смог пробраться туда, активно начинаем хлопать», - сообщают организаторы.

«Именно в тот момент, когда он начинает говорить речь. И пока он не закончит, не останавливаемся - тем самым он не сможет нормально произнести речь», - говорится в сообщении.

«В 19:00 мы соберёмся другом месте. Но место сообщим за час (в 18:00) до акции. Мы разошлем пресс-релиз с местом в СМИ и собираемся там! Так у власти не будет возможности подготовиться заранее», - отмечают организаторы.

«В зависимости от того, как у нас получится мобилизироваться вечером, мы заранее (минимум за час) вывесим место 3-й встречи. Сигналом, что пора идти туда будет салют в 23:00», - говорится в сообщении.

Акция молчаливого протеста 3 июля станет уже пятой по счету. По инициативе представителей интернет-сообщества мирные акции протеста проходят каждую среду начиная с 8 июня на главных площадях белорусских городов.

Люди не скандируют лозунгов и призывов, а просто собираются вместе и время от времени аплодируют, выражая таким образом свое несогласие с политикой руководства страны.

фото: mdby.org