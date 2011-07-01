Москаль хочет, чтобы СНБО занялось ситуацией с наркоманией

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Депутат Верховной Рады от фракции НУНС, бывший заступник главы СБУ (2007) Геннадий Москаль призывает Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть на ближайшем заседании ситуацию с наркоманией в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Народная самооборона».

«Как человек и специалист, который может реально проанализировать ситуацию, которая сложилась в стране по вине полной бездеятельности соответствующих структур, которые должны бороться с наркоманией, могу утверждать, что это действительно национальное бедствие», - считает Москаль.

Депутат отмечает, что, по неофициальным данным, количество человек, систематически употребляющих наркотики, в Украине составляет 2,5 млн. трудоспособного населения, в то время как, согласно официальным данным, на учете в милиции состоит лишь 153 тыс. лиц.

Он отмечает, что в Украине рынок наполнен наркотиками как собственного производства, так и контрабандно завезенными в страну.

Кроме того, по данным депутата, в аптеках наркоманы беспрепятственно могут купить лекарственные средства на эфедриновой основе, из которых кустарным способом изготовляют наркотики.

По его утверждению, организованные преступные группировки, сотрудничающие с коррумпированными сотрудниками милиции, развернули в стране целую торговую сеть по продаже наркотических средств.

Москаль также считает, что неудовлетворительная борьба с наркоманией в Украине может воспрепятствовать предоставлению Европейским Союзом Украине безвизового режима.