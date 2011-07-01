Южане доверяют Путину, Медведеву и Лукашенко больше, чем Януковичу

Жители Юга Украины больше всего доверяют российским премьеру и президенту Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Президент Украины Виктор Янукович занял лишь четвертое место по уровню доверия.

Такие данные обнародовал Центр региональных исследований и стратегий в ходе круглого стола, который прошел 30 июня в Одессе, сообщает Новый Регион.

Респондентов спросили, кому из государственных лидеров СНГ они доверяют больше всего. Самый высокий индекс доверия у премьер-министра РФ Владимира Путина – 0,56. Следом за ним идет президент РФ Дмитрий Медведев – 0,42. На третьем месте – президент Белоруссии Александр Лукашенко (0,25).

Индекс доверия к главе Украинского государства Виктору Януковичу находится на том же уровне, что и индекс доверия к президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и составляет 0,17 пунктов.

По мнению кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и мировой политики ИСН ОНУ им. И.И. Мечникова Геннадия Гребенника, столь высокий уровень доверия к Путину связан с тем, что «Владимир Путин время от времени в Мюнхене высказывает все, что он думает. Мы же такого себе никогда не позволяем, только стоим на коленях и просим: «Примите нас, примите, мы же тоже европейцы».

«В этом смысле население будет поддерживать тех лидеров, которые будут поднимать нас с колен», – добавил Гребенник.