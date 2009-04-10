Грузия – не Молдова

Потом политологи стали сравнивать: не повторятся ли и в Грузии молдавские погромы? Нет, не повторятся.

В Тбилиси за последние двадцать лет произошло немало протестов – при участии тысяч граждан. И ни разу митингующие не прибегали к насилию или мародерству.

Грузинские граждане собрались на акцию протеста 9 апреля не случайно. Ровно 20 лет назад в этот день российские солдаты разогнали мирный митинг в Тбилиси. В то кровавое утро погиб 21 человек, многие из них - женщины. Но это не граждане прибегли к агрессии!

9 апреля 2009 года на улицы Тбилиси снова вышли тысячи граждан. Так начались антипрезидентские акции в Грузии. Их участники, возможно, и не влюблены в оппозиционных политиков, но они устали от правления Михаила Саакашвили. Всех грузин объединил гнев на одного человека.

Претензий к Саакашвили более чем достаточно. Грузия за время его президентства потеряла свою главную ценность – свободу: свободу слова, свободу личной жизни, свободу судебной власти. Грузия потеряла самое главное – пятую часть своей территории. Перечень проблем можно было бы писать бесконечно. Неадекватность нашего правительства в настоящий момент намного больше, чем когда-либо. Грузинская власть так ничему и не научились – и после осенних выступлений грузин в 2007 году, и во время протестов в январе 2008 года... Саакашвили уже имел возможность извлечь уроки, имел возможность изменить ситуацию, но не сделал этого. Власть, к сожалению, не поняла, почему народ выходил на протесты.

Конечно, граждане любой страны до определенного времени могут терпеть. Однако у всякого терпения есть предел. Больше грузинский народ не намерен мириться с тем, что происходит в стране. Народ будет стоять до тех пор, пока Саакашвили не поймет, что его уход – это новый шанс для нашей страны, единственная возможность выйти из кризисной ситуации.

Саакашвили вынужден будет уйти. Этим он проявит свое уважение к тысячам людей, вышедших на улицы Тбилиси. Политик не имеет права держаться за власть, если против него выступает такое количество граждан. В истории Грузии это не первый случай. И раньше президенты под давлением возмущенной общественности вынуждены были слагать полномочия. Однажды Саакашвили как будто пошел против воли своего народа, разогнав митингующих 7 ноября 2007 года. Но не будем забывать – в конце концов он согласился на досрочные президентские выборы.

Конечно, у него тогда был шанс на переизбрание на второй срок. Сейчас у Саакашвили такой возможности нет. Но сегодня и ситуация еще больше осложнилась. Главный вопрос теперь не в том, каково политическое будущее Саакашвили, а в том – как сохранить страну.

Думаю, что в этот раз у президента хватит здравого смысла не прибегать к каким бы то ни было насильственным шагам. Если он пойдет путем агрессии, то сразу же подпишет себе приговор.

И речь идет не столько о приговоре лично Саакашвили, сколько о его окружении. Эти люди должны задуматься: если они собираются жить в этой стране, если они и дальше хотят заниматься политической деятельностью, то должны прежде всего думать о будущем Грузинского государства и встать на сторону народа.

Не верьте тем, кто говорит, что Михаил Саакашвили популярен в Грузии. Если бы он был популярен, то столько граждан не вышло бы на тбилисские улицы. Не может быть популярным президент, потерявший 20% территории своей страны. Такие политики должны думать не о популярности, а о том, как они смогут продолжать жить в этой стране. Возможно, в некоторых регионах Грузии к Саакашвили и относятся спокойнее. Но это связано с нехваткой информации - если в Тбилиси еще действуют независимые масс-медиа, то в регионах их, к сожалению, нет.

Кто будет следующим президентом Грузии? Я лично согласна жить в стране с тем президентом, которого изберет население Грузии на свободных выборах. Я точно знаю, что следующий президент никогда не будет иметь столько же полномочий, сколько нынешний. Главное – не имя нового лидера, главное – система. И именно систему мы собираемся изменить, и против системы мы сегодня стоим на улице.