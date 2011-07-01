Клинтон: процесс против Тимошенко – политический

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Судебный процесс против Юлии Тимошенко является политически мотивированным. Об этом заявила Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на министерской конференции Сообщества демократий в Вильнюсе, со ссылкой на Washington Post сообщает «Украинская правда».

«Клинтон также выразила обеспокоенность, что судебный процесс против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в Украине является политически мотивированным, и отказом России дать согласие на участие оппозиционной политической партии в ближайших выборах», - говорится в публикации.

Как известно, ранее судья Печерского райсуда Родион Киреев не дал согласие на поездку Юлии Тимошенко в Вильнюс на конференцию Сообщества демократий.

фото: lrp.lt