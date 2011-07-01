Глава парламента рассказал о судьбе пенсионной реформы

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Если законопроект о пенсионной реформе будет подготовлен соответствующим профильным комитетом Верховной Рады до третьего или пятого июля, он будет вынесен на рассмотрение парламента, сказал глава Верховной Рады Владимир Литвин, сообщает Корреспондент.net

«Когда будет подготовлен понятный и приемлемый законопроект, тогда и будем его рассматривать», - подчеркнул он, отметив, что спешить с определением даты его принятия не требуется.

Литвин при этом отметил, что качество закона о пенсионной реформе важнее, чем дата его принятия.

Выступая на Первом национальном телеканале, отвечая на вопрос, будет продолжена работа нынешней сессии парламента, если встанет задача принять закон о пенсионной реформе, он сказал, что «я ставил бы вопрос в такой плоскости: нужно смотреть на то, что принимать, а не ускорять темпы, чтобы принять документ до завершения сессии».

«Как руководитель парламента я такой задачи не ставлю», - подчеркнул Литвин.