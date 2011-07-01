У Пшонки установили «телефон доверия»

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В Генеральной прокуратуре Украины установлен «телефон доверия». Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ГПУ.

Согласно распоряжению Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки о организации принятия сообщений и своевременного и оперативного реагирования на факты коррупции в органах прокуратуры, - в управлении внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины установлен «телефон доверия» по номеру 200-79-87.

Обращаться с сообщениями на указанный телефон в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Аналогичные «телефоны доверия» также будут работать в прокуратурах областного уровня.