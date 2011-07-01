Широкое объединение оппозиции принесет победу на выборах - эксперт

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Оппозиция просто обязана выдвинуть согласованных кандидатов в мажоритарных округах. В противном случае, независимо от результатов голосования по партийным спискам, Партия регионов получит большинство в следующем парламенте.



Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Алексей Гарань.



Он считает, что по всей вероятности на следующих парламентских выборах, скорее всего, не будет политических блоков. Но оппозиция все же обязана согласовать свои действия.

Причем, Гарань убежден, что кроме партий национал-демократический спектра, - "Наша Украина", "За Украину!", "Гражданская позиция", УНП, Европейская партия Катеринчука - наиболее близких идеологически наиболее близки, требуется более широкое объединение. "Оно должно включать и БЮТ, и "Фронт перемен" Яценюка, как бы критически не относились национал-демократы к лидерам этих структур ", - отметил он.



"Если говорить о партийных списках, то очевидно, что каждая политическая сила должна тщательно взвесить свои электоральные шансы и рейтинги. Политсилы должны понять, что если их список не набирает 3%, то их голоса будут перераспределены в пользу Партии регионов. И как бы это не било по амбициям расколотых и невлиятельных национал-демократических партий, их представителям надо идти по спискам тех структур, которые реально имеют шансы попасть в парламент ", - подчеркнул политолог.



В то же время, Гарань предположил, что во время переговоров оппозиционных партий о совместных действиях на выборах, между ними может начаться спор вокруг того, чьих именно кандидатов поддерживать в мажоритарных округах.



"Поэтому здесь одних заявлений об объединении усилий недостаточно. Следует садиться за стол переговоров, выдвигать наиболее рейтинговых кандидатов и идти на взаимные компромиссы", - резюмировал Гарань.



Напомним, председатель политсовета партии "Наша Украина" Валентин Наливайченко инициирует проведение 12 июля встречи оппозиционных сил для защиты честных выборов. Ранее политик призвал не допустить межусобицы патриотов на мажоритарных округах в ходе парламентских выборов.

