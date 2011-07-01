Стросс-Канн вышел на свободу

Сегодня в Нью-Йорке принято судебное решение об освобождении экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана из-под домашнего ареста, сообщает агентство Bloomberg.

При принятии этого решения нью-йоркский суд руководствовался поданной следствием информацией о недостоверности некоторых показаний истицы.

В ходе следствия выяснилось, что в показаниях жаловавшейся на Стросс-Кана женщины существует ряд нестыковок. Кроме того, она уличена в связях с третьими лицами, с которыми обсуждала детали судебного иска против экс-главы МВФ и от которых ранее получала денежные суммы.

Учитывая вновь выявленные обстоятельства, суд принял решение о снятии домашнего ареста с условием, что подсудимый обязуется явиться на заседание суда по первому требованию.

Напомним, Доминика Стросс-Кана обвиняют в том, что 14 мая с.г. он пытался изнасиловать 32-летнюю горничную одного из нью-йоркских отелей. Он был обвинен по семи пунктам, в том числе покушение на изнасилование и сексуальном насилии. В случае подтверждения всех обвинений, ему грозит не менее 25 лет лишения свободы.

На момент ареста, он являлся одним из возможных кандидатов от Социалистической партии на пост президента Франции на следующих выборах. Эксперты считали, что Стросс-Кан имеет реальные шансы победить на этих выборах нынешнего президента Николя Саркози.