Яценюк требует подтверждения беспристрасности в делах Тимошенко и Луценко

Лидер "Фронта змін" Арсений Яценюк предлагает заслушать 8 июля отчет представителя Генпрокуратуры относительно дел Юрия Луценко и Юлии Тимошенко, сообщает "Украинская правда".

Также он предлагает в этот же день заслушать информацию главы Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонида Фесенко об обеспечении законности и беспристрастности при рассмотрении этих дел и обратиться в Высший совет юстиции с предложением об инициировании проверки соблюдения судьями Печерского райсуда Киева требований законности при рассмотрении уголовных дел Луценко и Тимошенко.



В пояснительной записке к поданному проекту постановления ВР депутат отметил, что "в настоящее время в Украине нередки случаи выборочного и предвзятого рассмотрения уголовных дел в отношении отдельных лиц".