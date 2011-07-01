Законодатели США и РФ затеяли обмен "черными списками"

Сегодня на встрече депутатов Госдумы РФ с американскими конгрессменами, находящимися с визитом в Москве обсуждалась проблема "черных списков", которые уже составляются в США и могут быть составлены в России, сообщает ИТАР-ТАСС.

Речь идет, в частности, о законопроекте, внесенном в Конгресс США сенатором- демократом Бенджамином Кардином, который предусматривает карательные меры против российских официальных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных к гибели в столичном СИЗО юриста Сергея Магнитского, работавшего в международной финансовой компании. Документ предполагает введение визовых и финансовых ограничений и в отношении российских чиновников, которые "несут ответственность за расправы, пытки и попрание прав и свобод граждан". Проект закона обязывает госсекретаря и министра финансов США ежегодно отчитываться перед Конгрессом о действии санкций.



Законопроект Кардина вызвал осуждение российских властей, предлагающих дождаться результатов расследования обстоятельств гибели Магнитского, а представители всех партийных фракций в качестве ответного шага внесли в Госдуму проект закона о мерах против иностранцев, ущемляющих права россиян.



Глава комитета Госдумы по международным делам Косачев заявил, что если американская сторона пойдет по пути принятия законопроекта, "то и Россия будет считать себя вправе принимать соответствующие решения на основе законодательных инструментов". По его словам, сегодня на встрече с американскими коллегами были высказаны мнения, что "такого рода репрессивные действия не должны становиться повседневной практикой и не могут рассматриваться как реальный и эффективный инструмент давления на противоположную сторону".