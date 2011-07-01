Президент ветировал закон об амнистии

Президент Украины Виктор Янукович в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон Украины «Об амнистии в 2011 году» № 3515-VI.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «Об амнистии» был принят парламентом 15 июня. Амнистию предполагается применить в отношении наиболее незащищенных и социально уязвимых категорий осужденных, в том числе несовершеннолетних, беременных, пожилых людей, инвалидов и т.д.



Всего, на свободу должно выйти около 10 тыся человек. В частности, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, освободятся осужденные впервые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также преступлений по неосторожности — почти 8 тысяч человек; несовершеннолетние — 1,4 тысячи человек; осужденные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, — около 2 тысяч человек; инвалиды первой и второй группы — 717 человек; осужденные, достигшие 60-летнего возраста, — около 1 тысячи человек; осужденные, больные активной формой туберкулеза, — 5,5 тысяч человек.



За закон об амнистии проголосовали 294 народных депутата.