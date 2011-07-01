Генсеком ПАЧЕС стал украинец

Сегодня на заседании в Киеве Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества избрала своим генеральным секретарем кандидата от Украины Кирилла Третьяка, сообщает Радио Свобода.



На должность генерального секретаря претендовали Кирилл Третьяк от Украины и Игорь Болбочан от Молдовы.



Голосование проводилось в 2 тура. По результатам голосования национальных делегаций Третьяк получил поддержку 10 из 12 стран, Болбочан - 4 из 12. Затем провели голосование бюллетенями, которые получил каждый из членов национальных делегаций. В результате Болбочан получил 22 голоса, Третьяк - 46.



Кирилл Третьяк является руководителем Управления обеспечения межпарламентских связей аппарата Верховной Рады Украины.



Согласно регламенту ПАЧЭС, генсек избирается на 3 года на основании двойного большинства - при поддержке не менее половины национальных делегаций ассамблеи (6 из 12 стран) и большинства голосов от полного состава ассамблеи (39 из 76 делегатов).



Ранее должность генсекретаря ПАЧЭС занимал представитель России Алексей Кудрявцев. В состав ПАЧЭС входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.