В Евросуде по правам человека нет преференций для политиков

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах исков Юрия Луценко и Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека, глава этого суда Жан Поль Коста заявил, что Суд не предоставляет каких-либо преференций политикам и рассматривает их дела наравне с делами простых граждан, сообщает Лига.новости.

Говоря о деле Юрия Луценко Коста заметил: "Я не сказал, что я считаю это политическим делом, но я знаю, что этот человек является политиком".



Коста привел пример дела экс-президента Литвы Паксаса, который обратился в Европейский суд после того, как в отношении него была начата процедура импичмента. Коста отметил, что большинством членов суда было принято решение в пользу Паксаса, однако его статус не дал ему при этом никаких преференций. "Мы отнеслись к нему как к любому другому человеку, как к простому гражданину. То есть для нас эти дела не являются политическими, просто иногда бывает так, что заявители являются политиками", - пояснил он.



Напомним, ранее министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил, что решения Европейского суда по правам человека относительно исков Юрия Луценко и Юлии Тимошенко в Украине будут выполнены.