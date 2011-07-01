Клинтон ничего не говорила о Тимошенко - МИД Украины

Директор департамента информационной политики украинского МИД Олег Волошин, присутствовавший на конференции министров Сообщества демократий в Вильнюсе, утверждает, что госсекретарь США Хиллари Клинтон не называла политическим судебный процесс Юлии Тимошенко, сообщает "Украинская правда".



По словам дипломата, Клинтон просто сказала: "мы должны внимательно следить за тем, чтобы не происходило сворачивание демократии на уровне континента, нас беспокоит ситуация в Беларуси, а также политически мотивированные преследования политиков или не допуск партий к участию в выборах".



"Было сказано о политически мотивированном процессе против оппозиционных политиков, но не было названо ни страны, ни имени конкретного политика", - добавил он.



Волошин утверждает, что "там не упоминалась ни Украина, ни Россия, ни имя Юлии Тимошенко, тем более".



"Откуда взялась Украина вообще не известно. Не было сказано там: преследование лидера оппозиции, бывшего премьера. Ничего такого вообще не говорили", - добавил он.



"Если в Америке считают нужным, а они делали заявления, в том числе и по делу Тимошенко, то они делают это...", - уточнил спикер МИД.



Как известно, ранее газета Washington Post написала, что Клинтон выразила озабоченность, что судебный процесс против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко является политически мотивированным.