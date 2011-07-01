Таможенный союз открывает внутренние границы

С сегодняшнего дня Россия, Беларусь и Казахстан отменили таможенный контроль на межгосударственных границах, сообщает Би-би-си.



Таможенный союз создан почти 4 года назад, но только сейчас отменен внутренний таможенный, транспортный, санитарный, ветеринарный и другие контроли. Кроме того, государства-члены ТС согласовали общее ввозные и вывозные пошлины в торговле с другими странами.



Правительства России, Беларуси и Казахстана надеются, что устранение таможенных барьеров поможет экономическому росту, но эксперты предостерегают, что это может привести к увеличению потока контрабандной продукции из Китая, который граничит с Казахстаном и Россией.



В то же время Россия опасается оттока бизнеса в Казахстан, где, как полагают, более благоприятный деловой климат.



Напомним, Президент Украины ранее заявил, что Киев, который является членом ВТО и надеется на ассоциацию с ЕС, не готов вступить в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, но хотел бы найти новые формы сотрудничества - в формате "3 +1" .



"Считаю, что дальнейшее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу по соглашениям о свободной торговле и возможную пакетное соглашение о сотрудничестве по формуле" три плюс один ". Это позволит нам обеспечить реальный курс на сближение европейского и евроазиатского экономических пространств ", - сказал Виктор Янукович.



Однако украинская власть не предложила четкого разъяснения как по предлагаемой сотрудничества, так и по упомянутой президентом формулы. А чиновники ЕС предостерегли, что Украина должна осознать невозможность интегрироваться в ЕС и Таможенный союз одновременно.