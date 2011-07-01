Россия критикует резолюцию ООН по Абхазии и Южной Осетии

Генеральная Ассамблея ООН в среду 29 июня приняла новую резолюцию в связи с возвращением вынужденно перемещенных лиц в отколовшиеся регионы Грузии.



В принятом документе «признается право на возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Южной Осетии» и подчеркивается недопустимость насильственного изменения демографической ситуации в отколовшихся регионах.



Кроме того, в документе указана необходимость соблюдения имущественных прав «всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии» и содержится призыв «воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав».



За поддержку данной резолюции проголосовали 57 членов ООН , 13 стран выступили против, а 74 государства воздержались.



«Надо признать, что итоги позитивнее, чем мы ожидали… После 2008 года, когда резолюция впервые была поставлена на голосование, число сторонников Грузии увеличилось на 43, что является большим результатом», – заявила журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе 30 июня.



Россия, которая изначально выступала против рассмотрения данного документа Генассамблеей ООН, подвергла резолюцию критике и назвала ее «политизированной», сообщает Голос Америки. В заявлении от 30 июня МИД РФ обвинил Тбилиси в использовании «гуманитарного сюжета в интересах политической конъюнктуры».



В заявлении также сказано, что рассмотрение данного вопроса в Нью-Йорке было бы оправдано, если бы в обсуждении также участвовали представители Абхазии и Южной Осетии. «Однако Грузия на это пойти не готова, а администрация США в очередной раз отказала представителям Цхинвала и Сухума в выдаче виз», – отмечается в документе.



Директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили считает данную претензию «непонятной», так как Абхазия и Осетия «не являются субъектами международного права». «Они нелегитимны даже с избирательной точки зрения, так как выборы в данных регионах проходят без участия всего населения, а также без международных наблюдателей», – пояснил Гоголашвили.