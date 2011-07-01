Лукашенко: Нас в очередной раз пытаются поставить на колени

Беларусь отмечает 3 июля День независимости. В выступлении на торжественном собрании по случаю национального праздника, президент Лукашенко охарактеризовал ситуацию в стране, сообщают Подробности.

"Если в Беларуси станет плохо - плохо будет всем - и немцам, и французам, и русским", - заявил он, поскольку, по его мнению "для одних мы ненавистны тем, что не маршируем в общем строю и не пляшем под брюссельскую дудку. Для других мы - неудобный пример, который глаза колет".



"У нас не разграблена страна, нет пропасти между вызывающей роскошью одних и вопиющей бедностью других. Кое-кого бесит, что у нас не продаются и не покупаются государственные должности и миллиарды народных денег не уходит в оффшоры", - отметил белорусский президент.



"Я задумываюсь над тем, нынешняя ситуация в Беларуси - это пик борьбы за суверенитет земли или очередная попытка поставить на колени. Это не пик. Это нас в очередной раз пытаются поставить на колени", - сказал Лукашенко и заверил, что у недоброжелателей этого не получится. "Мы другими не будем", - заявил он.